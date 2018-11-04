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УПЦ МП: Филарету и Макарию запретили избираться главой новой УПЦ

В УПЦ МП заявляют о письме из Константинополя к украинским церквям, который якобы запрещает Филарету и Макарию участвовать в выборах главы новой УПЦ.

Вселенский патриархат якобы направил письмо УПЦ КП и УАПЦ, в котором сообщил о невозможности участия глав этих церквей в выборах главы новой УПЦ.

Об этом заявил митрополит из УПЦ МП Антоний.

– Есть интересная информация из нескольких источников о том, что есть письмо с Фанара (исторический район в Константинополе, где расположена резиденция Константинопольского патриарха. – Ред.), направленное и в так называемый Киевский патриархат, и в Автокефальную церковь, согласно которому в выборах не могут участвовать ни Филарет, ни Макарий, – заявил Антоний.

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– Поэтому, наверное, слова на недавней пресс-конференции о том, что судьбу этого собрания должен решить Фанар, исходят именно из этого. То есть нужно убедить все же Фанар, чтобы он этот свой принципиальный подход каким-то образом отменил, – предположил он.

Напомним, в Константинополе заявили об отмене УПЦ МП в Украине с канонической точки зори.

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