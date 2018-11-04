Заява УПЦ МП про те, що Філарет і Макарій не зможуть брати участь у виборах глави нової Української православної церкви є фейком.

Про це архієпископ УПЦ Київського Патріархату Євстратій Зоря написав на своїй сторінці в Facebook.

– Бути кандидатом чи ні, тобто погодитися прийняти висунення чи відмовитися-особисте канонічне та статутне право Патріарха Філарета. Ніякої заборони на висунення з будь-якого боку немає і не може бути, – написав він.

На його думку, метою поширення такої інформації було ускладнити ситуацію і перешкодити процесу, який підходить до завершення.

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Він додав, що процес підготовки до Об’єднавчого Собору триває.

Євстратій Зоря закликав довіряти тільки з офіційними заявами щодо процесу, які поширюються від Вселенського Патріархату, Патріарха Варфоломія, Київського Патріархату, Патріарха Філарета, повноважних представників президента України та особисто від нього.

Нагадаємо, сьогодні в УПЦ МП заявили про лист з Константинополя до українських церков, який нібито забороняє Філарету і Макарію брати участь у виборах глави нової УПЦ.