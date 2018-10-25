Предстоятель Единой поместной церкви в Украине должен иметь богословское образование и опыт управления церковью.

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет озвучил критерии, которые будут учтены при избрании предстоятеля Единой поместной церкви в Украине.

Об этом он рассказал в эфире Украинского радио.

– Нужно иметь богословское образование, надо знать церковные каноны, надо иметь опыт управления не епархией, а опыт управления церковью. А если опыта нет – то дела не будет, – заявил Филарет.

По его словам, Вселенский патриархат считает, что УПЦ должен возглавить не патриарх, а митрополит. В связи с этим Филарет отметил, что в УПЦ КП приняли решение присвоить ему расширенный титул (архиепископ и митрополит Киевский и Всея Руси Украины) и сокращенный титулы (патриарх Киевский и Всея Руси Украины, для внутреннего использования).

Глава УПЦ КП подчеркнул, что не готов поступиться личными амбициями в вопросе избрания председателя новой церкви.

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– Нет! Почему нет? Не потому, что я считаю себя таковым. А потому, что Москва сделает все, чтобы разрушить Украинскую православную церковь. И поэтому ради того, чтобы сохранить Украинскую церковь и довести ее до завершения я должен работать до конца, если мне архиерейский собор доверит, – сказал он.

Как известно, синод подтвердил уже принятое решение о том, что Вселенский Патриархат приступил к предоставлению автокефалии Церкви Украины.