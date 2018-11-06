Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подает заявление об отставке.

Об этом он заявил в Верховной Раде, рассказывая о ходе расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Он отметил, что утечка информации о расследовании убийства Гандзюк и политический пиар привели к дискредитации работы следствия.

– Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется. Я сегодня подаю заявление про отставку президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос, – сказал он.

Читайте: В Верховную Раду проходят только пять партий – соцопрос

Ранее Юрий Луценко заявлял, что намерен уйти из Генпрокуратуры в мае 2019 года ради политической деятельности.

Он сказал, что планирует доработать до завершения президентских выборов, так как считает это “серьезной гарантией того, что они пройдут согласно закону и в установленное время, без никаких фантазий на эту тему”.

Фото: liga.net.