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Луценко подает заявление об отставке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подает заявление об отставке.

Об этом он заявил в Верховной Раде, рассказывая о ходе расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Он отметил, что утечка информации о расследовании убийства Гандзюк и политический пиар привели к дискредитации работы следствия.

– Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется. Я сегодня подаю заявление про отставку президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос, – сказал он.

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Ранее Юрий Луценко заявлял, что намерен уйти из Генпрокуратуры в мае 2019 года ради политической деятельности.

Он сказал, что планирует доработать до завершения президентских выборов, так как считает это “серьезной гарантией того, что они пройдут согласно закону и в установленное время, без никаких фантазий на эту тему”.

Фото: liga.net.

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