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Луценко подає заяву про відставку

Генеральний прокурор України Юрій Луценко подає заяву про відставку.

Про це він заявив у Верховній Раді, розповідаючи про хід розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк.

– Щоб не було жодних сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється. Я сьогодні подаю заяву про відставку президенту України. І ви в парламенті повинні розглянути це питання, – сказав він.

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Раніше Юрій Луценко заявляв, що має намір піти з Генпрокуратури в травні 2019 року заради політичної діяльності.

Він сказав, що планує допрацювати до завершення президентських виборів, так як вважає це “серйозною гарантією того, що вони пройдуть відповідно до закону і у встановлений час, без ніяких фантазій на цю тему”.

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