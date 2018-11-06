Якщо у листопаді ви отримаєте квитанції за комуналку без субсидії, треба сплатити обов’язковий платіж – той, який було розраховано до сплати за воду, світло та газ у вересні.

У Мінсоцполітики визнають, що це можливо, бо місцеві органи влади не завжди вчасно подають необхідну інформацію.

– Тому, якщо в листопаді платіжка за газ чи тепло надійде без відображення субсидії, допомога від держави буде нарахована, і її розмір можна буде побачити у реєстрі субсидіантів – на сайті subsidii.ioc.gov.ua, – обіцяють у відомстві.

Також там запевняють – якщо у сім’ї прийняли документи на оформлення субсидії, вона буде обов’язково призначена з моменту оформлення заяви і відповідно буде здійснено перерахунок.

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Раніше повідомлялося, що сім’ї, які не встигли оформити субсидію до початку опалювального сезону, отримають компенсацію витрат на комунальні послуги.

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