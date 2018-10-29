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Монетизация субсидий: как вернут деньги, и какие суммы

Полная монетизация субсидий началась – части украинцев уже выплачивают сэкономленные средства.

Стопроцентная монетизация субсидий, старт которой намечен на 1 января, будет проведена до осени 2019 года.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью агентству Укринформ.

– Это очень серьезный процесс, который будет проходить впервые, – сказал Гройсман и добавил, что монетизация будет проводиться в несколько этапов.

По его словам, части украинцев – 1,3 млн домохозяйств – уже выплачивают сэкономленные средства.

– В среднем получилось по 600-700 гривен каждому хозяйству, – сказал Гройсман.

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– Следующий этап – перевод всех на лицевые счета. Именно туда будем направлять доплату государства за уплату жилищно-коммунальных услуг, а уже оттуда средства должны попадать к теплопоставщикам и другим предоставителям коммунальных услуг, – добавил премьер.

Напомним, Минсоцполитики разработало изменения, которые должны упростить получение субсидии.

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