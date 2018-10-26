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Украинцам, которые не успели оформить субсидию, компенсируют расходы

Семьи, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона, получат компенсацию расходов на коммунальные услуги.

Кабмин компенсирует все расходы на коммунальные услуги семьям, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона.

Даже если документы будут поданы в ноябре или декабре, сообщает Минсоцполитики.

– Независимо от вида отопления – централизованное теплоснабжение или индивидуальное газовое или электрическое отопление – в случае поступления заявления о назначении субсидии, к примеру в декабре, безвозвратная помощь правительства будет назначена с начала отопительного сезона.

То есть государство возместит коммунальные расходы семьи за два месяца, – говорится в сообщении.

Читайте: Как оформить субсидию онлайн – инструкция

Механизм оформления жилищных субсидий и в дальнейшем прост – необходимо заполнить заявление и декларацию о доходах.

В течение нескольких недель с момента получения документов социальное учреждение письменно сообщит о решении относительно предоставления помощи и ее размера.

Ранее Минсоцполитики разработало изменения, которые должны упростить получение субсидии.

Напомним, механизм полной монетизации субсидий заработает с 1 января 2019 года.

Фото: Pattanaphong Khuankaew/Dreamstime

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