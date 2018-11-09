23 ноября в Украине пройдет Черная пятница. В этот день магазины делают огромные распродажи, а скидки на товары иногда доходят до 90%.

Многие магазины устраивают Черную пятницу всю неделю, некоторые на выходные, другие только в пятницу.

Самые крупные магазины электроники уже заявили о своем участии в распродаже. В частности, Эпицентр, Comfy, Цитрус, Фокстрот, Эльдорадо и другие.

Черная пятница в Украине, как Хеллоуин, не до конца понятна украинцам. Часто происходит, что магазины поднимают цены за неделю до распродаж, а потом делают скидку в Черную пятницу и продают товар по обычной цене. Или делают скидки только на продукцию, которая плохо продается.

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За границей же все происходит иначе. Покупатели устраивают драки за товары, потому что, если скидка 90%, то она настоящая, без искусственного поднятия цен.

Факты ICTV составили 6 советов, которые помогут не обмануться и попробовать купить нужный товар по приемлемой цене.

Обозначить лимит денег, которые можно потратить в Черную пятницу; Сделать список необходимых товаров; В списке обозначить стоимость. Это поможет понять на сколько магазины действительно делают скидку и делают ли вообще; Зайти на приглянувшийся украинский сайт сразу после полуночи 23 ноября и оформить покупку. Ждать целый день не стоит, потому что если скидка настоящая, то и покупать товар будут очень быстро; Если это не украинский магазин, тогда стоит узнать разницу во времени и последовать так как указано в предыдущем пункте; Прочитать правила покупки на сайте. Часто магазины продают товар со скидкой и указывают мелким шрифтом, что обменять его нельзя, потому что он принимает участие в распродаже. Если вы не уверенны, что эта вещь точно нужна, тогда лучше воздержаться от покупки.

Ранее Факты ICTV написали правила, которые следует знать покупателям, чтобы отстоять свои права и не стать жертвами недобросовестных супермаркетов.