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Черная пятница 2018: как подготовиться к распродажам

23 ноября в Украине пройдет Черная пятница. В этот день магазины делают огромные распродажи, а скидки на товары иногда доходят до 90%.

черная пятница 2018

Многие магазины устраивают Черную пятницу всю неделю, некоторые на выходные, другие только в пятницу.

Самые крупные магазины электроники уже заявили о своем участии в распродаже. В частности, Эпицентр, Comfy, Цитрус, Фокстрот, Эльдорадо и другие.

Черная пятница в Украине, как Хеллоуин, не до конца понятна украинцам. Часто происходит, что магазины поднимают цены за неделю до распродаж, а потом делают скидку в Черную пятницу и продают товар по обычной цене. Или делают скидки только на продукцию, которая плохо продается.

Читайте: Скидки до 90%! Когда в Украине Черная пятница

За границей же все происходит иначе. Покупатели устраивают драки за товары, потому что, если скидка 90%, то она настоящая, без искусственного поднятия цен.

Факты ICTV составили 6 советов, которые помогут не обмануться и попробовать купить нужный товар по приемлемой цене.

  1. Обозначить лимит денег, которые можно потратить в Черную пятницу;
  2. Сделать список необходимых товаров;
  3. В списке обозначить стоимость. Это поможет понять на сколько магазины действительно делают скидку и делают ли вообще;
  4. Зайти на приглянувшийся украинский сайт сразу после полуночи 23 ноября и оформить покупку. Ждать целый день не стоит, потому что если скидка настоящая, то и покупать товар будут очень быстро;
  5. Если это не украинский магазин, тогда стоит узнать разницу во времени и последовать так как указано в предыдущем пункте;
  6. Прочитать правила покупки на сайте. Часто магазины продают товар со скидкой и указывают мелким шрифтом, что обменять его нельзя, потому что он принимает участие в распродаже. Если вы не уверенны, что эта вещь точно нужна, тогда лучше воздержаться от покупки.

Ранее Факты ICTV написали правила, которые следует знать покупателям, чтобы отстоять свои права и не стать жертвами недобросовестных супермаркетов.

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