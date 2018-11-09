23 листопада в Україні пройде Чорна п’ятниця. У цей день магазини роблять величезні розпродажі, а знижки на товари іноді сягають до 90%.

Багато магазинів влаштовують Чорну п’ятницю весь тиждень, деякі на вихідні, інші тільки в п’ятницю.

Найбільші магазини електроніки вже заявили про свою участь у розпродажі. Зокрема, Епіцентр, Comfy, Цитрус, Фокстрот, Ельдорадо та інші.

Чорна п’ятниця в Україні, як Хелловін, не до кінця зрозуміла українцям. Часто відбувається, що магазини підіймають ціни за тиждень до розпродажів, а потім роблять знижку в Чорну п’ятницю і продають товар за звичайною ціною. Або роблять знижки тільки на продукцію, яка погано продається.

Читайте: Знижки до 90%! Коли в Україні Чорна п’ятниця

За кордоном ж все відбувається інакше. Покупці влаштовують бійки за товари, тому що, якщо знижка 90%, то вона справжня, без штучного підняття цін.

Факти ICTV склали 6 порад, які допоможуть не бути обдуреними і спробувати купити потрібний товар за прийнятною ціною.

Позначити ліміт грошей, які можна витратити в Чорну п’ятницю; Зробити список необхідних товарів; У списку позначити вартість. Це допоможе зрозуміти на скільки магазини дійсно роблять знижку і чи роблять взагалі; Зайти на український сайт відразу після півночі 23 листопада і оформити покупку. Чекати цілий день не варто, тому що якщо знижка справжня, то і купувати товар потрібно дуже швидко; Якщо це не український магазин, тоді варто дізнатися різницю в часі і діяти так, як зазначено у попередньому пункті; Прочитати правила покупки на сайті. Часто магазини продають товар зі знижкою і вказують дрібним шрифтом, що обміняти його не можна, тому що він бере участь у розпродажі. Якщо ви не впевнені, що ця річ точно потрібна, тоді краще утриматися від покупки.

Раніше Факти ICTV написали правила, які слід знати покупцям, щоб відстояти свої права і не стати жертвами недобросовісних супермаркетів.