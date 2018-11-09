23 листопада в Україні пройде Чорна п’ятниця. У цей день магазини роблять величезні розпродажі, а знижки на товари іноді сягають до 90%.
Багато магазинів влаштовують Чорну п’ятницю весь тиждень, деякі на вихідні, інші тільки в п’ятницю.
Найбільші магазини електроніки вже заявили про свою участь у розпродажі. Зокрема, Епіцентр, Comfy, Цитрус, Фокстрот, Ельдорадо та інші.
Чорна п’ятниця в Україні, як Хелловін, не до кінця зрозуміла українцям. Часто відбувається, що магазини підіймають ціни за тиждень до розпродажів, а потім роблять знижку в Чорну п’ятницю і продають товар за звичайною ціною. Або роблять знижки тільки на продукцію, яка погано продається.
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За кордоном ж все відбувається інакше. Покупці влаштовують бійки за товари, тому що, якщо знижка 90%, то вона справжня, без штучного підняття цін.
Факти ICTV склали 6 порад, які допоможуть не бути обдуреними і спробувати купити потрібний товар за прийнятною ціною.
- Позначити ліміт грошей, які можна витратити в Чорну п’ятницю;
- Зробити список необхідних товарів;
- У списку позначити вартість. Це допоможе зрозуміти на скільки магазини дійсно роблять знижку і чи роблять взагалі;
- Зайти на український сайт відразу після півночі 23 листопада і оформити покупку. Чекати цілий день не варто, тому що якщо знижка справжня, то і купувати товар потрібно дуже швидко;
- Якщо це не український магазин, тоді варто дізнатися різницю в часі і діяти так, як зазначено у попередньому пункті;
- Прочитати правила покупки на сайті. Часто магазини продають товар зі знижкою і вказують дрібним шрифтом, що обміняти його не можна, тому що він бере участь у розпродажі. Якщо ви не впевнені, що ця річ точно потрібна, тоді краще утриматися від покупки.
Раніше Факти ICTV написали правила, які слід знати покупцям, щоб відстояти свої права і не стати жертвами недобросовісних супермаркетів.