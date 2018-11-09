ПриватБанк объявил массовую реструктуризацию NPL кредитов: почему это выгодно должникам и кто заплатит за процедуру – в материале Фактов ICTV.

Реструктуризация долга – это мера, которую применяет банк по отношения к заемщику, утратившему платежеспособность.

Условия реструктуризации:

пролонгация кредита (увеличение срока. – Ред. )

) изменение размеров платежа

списание части долга

Реструктуризация в ПриватБанке

26 ноября банк анонсировал старт программы реструктуризации долгов по 294 тыс. договорам от 5 тыс. до 300 тыс. грн.

Речь идет о 48,5 млрд грн, которые банку задолжали розничные, потребительские дебиторы и представители малого и среднего бизнеса.

Из этой сумы, которая сформировалась на 19 декабря 2016 года, 12,3 млрд грн – тело кредита и проценты, а 36,2 млрд грн – пеня, штрафы и комиссия банка.

Банк готов предоставить целый перечень условий для реструктуризации:

смена условий

продление срока до 36 месяцев

списание процентов, пени или штрафов

конвертация валютных в гривневые

По словам заместителя председателя правления банка Галины Пахачук, главное требование это выплата аванса в размере 15% от сумы реструктуризации с дальнейшей поэтапной выплатой остального долга со ставкой в 13-16% годовых по долгам в гривне и 0,01% – по долгам в долларах и евро, которые будут переведены в национальную валюту.

Однако менеджмент банка не сообщает, как будет поступать с:

кредитами оформленными в зоне проведения ООС и Крыму

займами военных

дебиторами (должниками. – Ред.), которые умерли.

ПриватБанк не рассчитывает получить 100% задолжностей. В банке предполагают, что смогут вернуть порядка 3,5 млрд грн. При этом сума прощеных задолжностей составит порядка 5,7 млрд грн. Остальные деньги спишутся за счет резервов банка, но это решение должен принять главный акционер – Министерство финансов Украины. Ведь резервные средства, которые полагается выделить на компенсацию убытков, бюджетные.

Почему реструктуризация выгодна

– Главное сразу понять, что реструктуризация долга всегда выгодна заемщику, а не банку, – отмечает финансист Сергей Васьков.

По словам замглавы правления ПриватБанка Галины Пахачук, самым лучшим вариантом для заемщика является погашение долга в один платеж. В таком случае дебитор получит минимальную ставку и максимальные прощенные обязательства.

Всего банк готов предложить порядка 47 вариантов реструктуризации, но все они предполагают выплату 15% аванса.

Главная выгода для должников состоит в том, что с них снимут обязательство о погашении штрафов за просрочку, пеню и комиссии. То есть останется лишь выплатить тело кредита и процент за его пользование.

Заключение договоров о реструктуризации продлится 6-8 месяцев.

Причина реструктуризации ПриватБанка

– Такое решение, вынужденное из-за того, что на балансе банка скопилось много необслуживаемых кредитов и их нужно разбавить, а реструктуризация – это самых простой способ, – отмечает эксперт Сергей Васьков.

По его словам, такое положение дел сложилось из-за неэффективной бизнес-модели предыдущего менеджмента банка.

– В мире так поступают с банками, которые подпадают под понятие Too big to fail, то есть системообразующими. Как правило, государство входило в состав акционеров и давало деньги, но потом выходило путем продажи этих акций, – рассказывает Сергей Васьков.

Такую процедуру проводили в разное время, разные банки.

– Когда НБУ классифицирует кредит как проблемный или NPL (недействующий. – Ред.), то под него создаются резервы, которые банк должен формировать с собственных средств. Если их нет – привлекаются ресурсы акционера – в случае с Приватом – госсударства (или корректней сказать – налогоплательщиков. – Ред.), – рассказывает финансист.

В итоге получается, что ПриватБанк спишет не реструктурированные долги за счет резервов, которые предоставляет государство. Это сума может достигать 40 млрд грн, которые покроются за счет бюджета Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что интернет-банкинг Приват24 смогут использовать клиенты любых других банков и во всем мире.

Фото: Alexsweetest | Dreamstime.com, unsplash.

Евгения Шапоренко