ПриватБанк оголосив масову реструктуризацію NPL кредитів: чому це вигідно боржникам і хто заплатить за процедуру – в матеріалі Фактів ICTV.

Реструктуризація боргу – це міра, яку застосовує банк по відношенню до позичальника, втратившого платоспроможність.

Умови реструктуризації:

пролонгація кредиту (збільшення терміну. – Ред. )

) зміна розмірів платежу

списання частини боргу

Реструктуризація у ПриватБанку

26 листопада банк анонсував старт програми реструктуризації боргів по 294 тис. договорів від 5 тис. до 300 тис. грн.

Йдеться про 48,5 млрд грн, які банку заборгували роздрібні, споживчі дебітори і представники малого та середнього бізнесу.

З цієї суми, яка сформувалася на 19 грудня 2016 року, 12,3 млрд грн – тіло кредиту і відсотки, а 36,2 млрд грн – пеня, штрафи і комісія банку.

Банк готовий надати цілий перелік умов для реструктуризації:

зміна умов

продовження терміну до 36 місяців

списання відсотків, пені або штрафів

конвертація валютних кредитів у гривневі

За словами заступника голови правління банку Галини Пахачук, головна вимога це виплата авансу в розмірі 15% від суми реструктуризації з подальшою поетапною виплатою решти боргу зі ставкою в 13-16% річних за боргами у гривні і 0,01% – по боргах у доларах та євро, які будуть переведені в національну валюту.

Однак менеджмент банку не повідомляє, як буде діяти з:

кредитами оформленими в зоні проведення ООС і Криму

позиками військових

дебіторами (боржниками. – Ред.), які померли.

Приватбанк не розраховує отримати 100% заборгованостей. У банку припускають, що зможуть повернути близько 3,5 млрд грн. При цьому сума прощених заборгованостей складе близько 5,7 млрд грн. Решту грошей спишуться за рахунок резервів банку, але це рішення повинен прийняти головний акціонер – Міністерство фінансів України. Адже резервні кошти, які належить виділити на компенсацію збитків, бюджетні.

Чому реструктуризація вигідна

– Головне відразу зрозуміти, що реструктуризація боргу завжди вигідна позичальнику, а не банку, – зазначає фінансист Сергій Васьков.

За словами заступника голови правління ПриватБанку Галини Пахачук, найкращим варіантом для позичальника є погашення боргу в один платіж. В такому випадку дебітор отримає мінімальну ставку і максимальні прощені зобов’язання.

Всього банк готовий запропонувати близько 47 варіантів реструктуризації, але всі вони припускають виплату 15% авансу.

Головна вигода для боржників полягає в тому, що з них знімуть зобов’язання про погашення штрафів за прострочення, пеню та комісії. Тобто залишиться лише виплатити тіло кредиту і відсоток за його користування.

Укладання договорів про реструктуризацію триватиме 6-8 місяців.

Причина реструктуризації ПриватБанку

– Таке рішення, вимушене через те, що на балансі банку накопичилося багато необслуговуваних кредитів і їх потрібно розбавити, а реструктуризація – це найпростіший спосіб, – зазначає експерт Сергій Васьков.

За його словами, такий стан справ склався через неефективну бізнес-модель попереднього менеджменту банку.

– У світі так чинять з банками, які підпадають під поняття Too big to fail, тобто системоутворюючими. Як правило, держава входила до складу акціонерів і давала гроші, але потім виходила шляхом продажу цих акцій, – розповідає Сергій Васьков.

Таку процедуру проводили в різний час, різні банки.

– Коли НБУ класифікує кредит як проблемний або NPL (недіючий. – Ред.), то під нього створюються резерви, які банк повинен формувати з власних коштів. Якщо їх немає – залучаються ресурси акціонера – у випадку з Приватом – держави (або коректніше сказати – платників податків. – Ред.), – розповідає фінансист.

У підсумку виходить, що ПриватБанк спише не реструктуровані борги за рахунок резервів, які надає держава. Це сума може досягати 40 млрд грн, які покриються за рахунок бюджету України.

Раніше Факти ICTV писали, що інтернет-банкінг Приват24 зможуть використовувати клієнти будь-яких інших банків і в усьому світі.

Фото: Alexsweetest | Dreamstime.com, unsplash.

Євгенія Шапоренко