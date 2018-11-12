На официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины размещена информация о подозрениях трем должностным лицам коммунальной корпорации Киевавтодор.
Об опровержении сообщает коммунальная корпорация Киевавтодор.
Должны отметить, что указанная информация недостоверная!
А именно:
- В органах досудебного следствия отсутствуют доказательства совершения указанного инкриминируемого преступления.
- Госаудитслужбой по заданию ГПУ от 19 февраля 2018 № 04/2/4/1-602вих-18 и от 4 апреля 2018 № 04/2/4/1-60 была проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности КК Киевавтодор относительно работ по нанесению дорожной разметки.
- В сложенном акте б/н от 17 мая 2018 указано, что никакого вреда, причиненного бюджету, не обнаружено, все объемы выполненных работ подтверждены.
- Сейчас к одному из указанных подозреваемых работников не применена мера пресечения в виде домашнего ареста.
- Киевская местная прокуратура № 10 постановлением от 30.10.2018р. фактически признала бездействие в деле № 42017000000000018 относительно прошлогоднего незаконного задержания так называемых фигурантов преступления по нанесению разметки.
В документе говорится … установлено, что досудебное расследование организовано неэффективно, с момента регистрации производства следователем ни одного следственного действия не проведено, указания процессуального руководителя не выполняются!
Напомним, 9 ноября ГПУ сообщила о подозрении трем должностным лицам КК Киевавтодор.