Об опровержении сообщает коммунальная корпорация Киевавтодор.

Должны отметить, что указанная информация недостоверная!

А именно:

В документе говорится … установлено, что досудебное расследование организовано неэффективно, с момента регистрации производства следователем ни одного следственного действия не проведено, указания процессуального руководителя не выполняются!