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Киевавтодор: Информация ГПУ о подозрении должностным лицам корпорации недостоверная

На официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины размещена информация о подозрениях трем должностным лицам коммунальной корпорации Киевавтодор.

Об опровержении сообщает коммунальная корпорация Киевавтодор.

Должны отметить, что указанная информация недостоверная!

А именно:

  • В органах досудебного следствия отсутствуют доказательства совершения указанного инкриминируемого преступления.
  • Госаудитслужбой по заданию ГПУ от 19 февраля 2018 № 04/2/4/1-602вих-18 и от 4 апреля 2018 № 04/2/4/1-60 была проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности КК Киевавтодор относительно работ по нанесению дорожной разметки.
  • В сложенном акте б/н от 17 мая 2018 указано, что никакого вреда, причиненного бюджету, не обнаружено, все объемы выполненных работ подтверждены.
  • Сейчас к одному из указанных подозреваемых работников не применена мера пресечения в виде домашнего ареста.
  • Киевская местная прокуратура № 10 постановлением от 30.10.2018р. фактически признала бездействие в деле № 42017000000000018 относительно прошлогоднего незаконного задержания так называемых фигурантов преступления по нанесению разметки.

В документе говорится … установлено, что досудебное расследование организовано неэффективно, с момента регистрации производства следователем ни одного следственного действия не проведено, указания процессуального руководителя не выполняются!

Напомним, 9 ноября ГПУ сообщила о подозрении трем должностным лицам КК Киевавтодор.

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