На офіційному сайті Генеральної прокуратури України розміщена інформація стосовно підозри трьом посадовим особам комунальної корпорації Київавтодор.
Про спростування повідомляє комунальна корпорація Київавтодор.
Маємо зазначити, що вказана інформація недостовірна!
А саме:
- У органу досудового слідства відсутні докази скоєння вказаного інкримінованого злочину.
- Держаудитслужбою за поданням ГПУ від 19 лютого 2018 № 04/2/4/1-602вих-18 та від 04 квітня 2018 № 04/2/4/1-60 була проведена перевірка окремих питань фінансово-господарської діяльності КК Київавтодор стосовно робіт з нанесення дорожньої розмітки.
- У складеному акті б/н від 17 травня 2018 зазначено, що жодної шкоди, заподіяної бюджету, не виявлено, всі обсяги виконаних робіт підтверджені.
- Наразі до жодного з вказаних підозрюваних працівників не застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
- Київська місцева прокуратура № 10 постановою від 30.10.2018р. фактично визнала бездіяльність у справі № 42017000000000018 відносно минулорічного незаконного затримання так званих фігурантів злочину по нанесенню розмітки.
У документі йдеться: …встановлено, що досудове розслідування організовано неефективно, з моменту реєстрації провадження слідчим жодної слідчої дії не проведено, вказівки процесуального керівника не виконуються!
Нагадаємо, 9 листопада ГПУ повідомила про підозру трьом посадовцям КК Київавтодор.