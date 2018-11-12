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Київавтодор: Інформація ГПУ про підозру посадовцям корпорації недостовірна

На офіційному сайті Генеральної прокуратури України розміщена інформація стосовно підозри трьом посадовим особам комунальної корпорації Київавтодор.

Про спростування повідомляє комунальна корпорація Київавтодор.

Маємо зазначити, що вказана інформація недостовірна!
А саме:

  • У органу досудового слідства відсутні докази скоєння вказаного інкримінованого злочину.
  •  Держаудитслужбою за поданням ГПУ від 19 лютого 2018 № 04/2/4/1-602вих-18 та від 04 квітня 2018 № 04/2/4/1-60 була проведена перевірка окремих питань фінансово-господарської діяльності КК Київавтодор стосовно робіт з нанесення дорожньої розмітки.
  • У складеному акті б/н від 17 травня 2018 зазначено, що жодної шкоди, заподіяної бюджету, не виявлено, всі обсяги виконаних робіт підтверджені.
  • Наразі до жодного з вказаних підозрюваних працівників не застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
  • Київська місцева прокуратура № 10 постановою від 30.10.2018р. фактично визнала бездіяльність у справі № 42017000000000018 відносно минулорічного незаконного затримання так званих фігурантів злочину по нанесенню розмітки.

У документі йдеться: …встановлено, що досудове розслідування організовано неефективно, з моменту реєстрації провадження слідчим жодної слідчої дії не проведено, вказівки процесуального керівника не виконуються!

Нагадаємо, 9 листопада ГПУ повідомила про підозру трьом посадовцям КК Київавтодор.

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