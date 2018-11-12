Про спростування повідомляє комунальна корпорація Київавтодор.

Маємо зазначити, що вказана інформація недостовірна!

А саме:



У документі йдеться: …встановлено, що досудове розслідування організовано неефективно, з моменту реєстрації провадження слідчим жодної слідчої дії не проведено, вказівки процесуального керівника не виконуються!