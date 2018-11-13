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Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Держпідтримка допоможе виробникам впоратися з великим урожаєм яблук - Мартинюк/

Господдержка поможет производителям справиться с большим урожаем яблок – Мартынюк

В этом году в Украине собрали большой урожай яблок. Экспорт фруктов в категории яблоки, груши и айва за 9 месяцев 2018 вырос на 304% по сравнению с прошлым годом и составил почти $10 млн.

Но это не помогло разгрузить внутренний рынок, цены падают, фермеры вследствие перепроизводства теряют выгоду.

Ситуацию проанализировал на своей странице в Facebook первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

Он отметил, что даже такие внушительные объемы внешней торговли несопоставимы с предложением фруктового рынка. Поэтому следует думать о других путях решения проблемы большого урожая, стабилизировать ситуацию и убрать избыточный ресурс с рынка.

По его мнению, помимо экспорта продукции следует заняться строительством современных хранилищ фруктов с регулируемой газовой средой и развитием перерабатывающей отрасли, созданием новых и модернизацией старых технологических линий для обработки фруктовой продукции.

В Украине переработка фруктов является ориентированной на экспорт отраслью, объемы которой определены долгосрочными контрактами. Увеличение количества сырья для получения концентратов повлечет за собой необходимость наращивания перерабатывающих мощностей и создания новых логистических схем. Это обязательно нужно делать, но сейчас гораздо важнее направить усилия на сохранение фруктовой продукции, в частности яблок сегодня.

Минагрополитики принимает ряд шагов в этом направлении и готовит перераспределение части средств, предназначенных для возмещения стоимости саженцев, в рамках программы развития садоводства, хмелеводства и виноградарства. Максим Мартынюк упомянул, что половина заявок по саженцам на общую сумму 200 млн. гривен уже удовлетворена.

Согласно подготовленному приказу министерства 70-100 млн. гривен пойдут на компенсацию стоимости построенных холодильников, уже введенных в эксплуатацию в нынешнем году, камер быстрой заморозки и линий обработки фруктовых плодов.

Процент компенсации будет определяться объемом заявок, поданных производителями сельхозпродукции, но он составит не менее 50%. Заявки должны быть отправлены не позднее 1 декабря 2018 года, а средства будут направлены на счета производителей в соответствии с принципом пропорционального распределения до конца бюджетного года.

Следует обратить внимание на необходимость кооперирования аграриев в сфере переработки и хранения продукции. Те, кто объединились в обслуживающие сельхозкооперативы, уже получили от государства компенсацию в размере 70% затрат на приобретение соответствующего оборудования и не реагируют на изменяющуюся конъюнктуру рынка яблок и другой фруктовой продукции.

– Нужно пользоваться возможностями, которые дает государство, – посоветовал Максим Мартынюк украинским производителям.

Напомним, мировая торговая война может дать шанс Украине увеличить объемы экспорта зерновых культур в страны Азии и ЕС.

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