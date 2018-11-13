У цьому році в Україні зібрали великий урожай яблук. Експорт фруктів в категорії яблука, груші та айва за 9 місяців 2018 виріс на 304% в порівнянні з минулим роком і склав майже $10 млн.

Але це не допомогло розвантажити внутрішній ринок, ціни падають, фермери внаслідок перевиробництва втрачають вигоду.

Ситуацію проаналізував на своїй сторінці в Facebook перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк.

Він зазначив, що навіть такі значні обсяги зовнішньої торгівлі не прівнюються з пропозицією фруктового ринку. Тому слід думати про інші шляхи вирішення проблеми великого врожаю, стабілізувати ситуацію і прибрати надлишковий ресурс з ринку.

На його думку, крім експорту продукції слід зайнятися будівництвом сучасних сховищ фруктів з регульованим газовим середовищем і розвитком переробної галузі, створенням нових і модернізацією старих технологічних ліній для обробки фруктової продукції.

В Україні переробка фруктів є орієнтованою на експорт галуззю, обсяги якої визначені довгостроковими контрактами. Збільшення кількості сировини для отримання концентратів спричинить за собою необхідність нарощування переробних потужностей і створення нових логістичних схем. Це обов’язково потрібно робити, але зараз набагато важливіше спрямувати зусилля на збереження фруктової продукції, зокрема яблук сьогодні.

Мінагрополітики приймає ряд кроків в цьому напрямку і готує перерозподіл частини коштів, призначених для відшкодування вартості саджанців, в рамках програми розвитку садівництва, хмільництва та виноградарства. Максим Мартинюк згадав, що половина заявок по саджанців на загальну суму 200 млн. гривень вже задоволена.

Згідно з підготовленим до наказу МОЗ 70-100 млн. гривень підуть на компенсацію вартості побудованих холодильників, вже введених в експлуатацію в нинішньому році, камер швидкого заморожування і ліній обробки фруктових плодів.

Відсоток компенсації визначатиметься обсягом заявок, поданих виробниками сільгосппродукції, але він складе не менше 50%. Заявки повинні бути відправлені не пізніше 1 грудня 2018 року, а кошти будуть спрямовані на рахунки виробників відповідно до принципу пропорційного розподілу до кінця бюджетного року.

Слід звернути увагу на необхідність кооперування аграріїв в сфері переробки та зберігання продукції. Ті, хто об’єдналися в обслуговуючі сільгоспкооперативи, вже отримали від держави компенсацію в розмірі 70% витрат на придбання відповідного обладнання і не реагують на мінливу кон’юнктуру ринку яблук та іншої фруктової продукції.

– Потрібно користуватися можливостями, які дає держава, – порадив Максим Мартинюк українським виробникам.

Нагадаємо, світова торгова війна може надати шанс Україні збільшити об’єми експорту зернових культур в країни Азії та ЄС.