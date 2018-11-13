PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Працівники МАУ вкрали 10 млн грн у аеропорту Бориспіль/

Работники МАУ украли 10 млн грн у аэропорта Борисполь

Сотрудники авиакомпании МАУ присвоили 10 млн грн аэропорта Борисполь. Деньги были получены от разницы объема работ по ремонту самолетов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.

Между МАУ и аэропортом Борисполь заключен договор о совместной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту самолетов, которую осуществляли работники авиакомпании в помещениях аэропорта.

10 млн грн были присвоены на разнице объема работ.

Читайте: МАУ приостанавливает полеты в Казахстан

Прокуратура Киевской области провела обыски по местам жительства фигурантов уголовного производства.

По информации Сарган, бывшему вице-президенту авиакомпании МАУ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц и в особо крупном размере) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 9 ноября ГПУ сообщила о подозрении трем должностным лицам КК Киевавтодор.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Стало известно название поезда в аэропорт Борисполь
Священник
В Борисполе задержали украинского священника с поддельным паспортом
мау
МАУ приостанавливает полеты в Казахстан
термінал F Бориспіль
Когда откроют терминал F в Борисполе – дата
МАУ ужесточает порядок перевозки ручной клади
Из Киева впервые отправился поезд в аэропорт Борисполь
Как выглядит поезд, который повезет в аэропорт Борисполь
Залізниця до Борисполя
Железнодорожный экспресс в Борисполь: на каком этапе и название станции
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка