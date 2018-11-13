Сотрудники авиакомпании МАУ присвоили 10 млн грн аэропорта Борисполь. Деньги были получены от разницы объема работ по ремонту самолетов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.

Между МАУ и аэропортом Борисполь заключен договор о совместной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту самолетов, которую осуществляли работники авиакомпании в помещениях аэропорта.

10 млн грн были присвоены на разнице объема работ.

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Прокуратура Киевской области провела обыски по местам жительства фигурантов уголовного производства.

По информации Сарган, бывшему вице-президенту авиакомпании МАУ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц и в особо крупном размере) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 9 ноября ГПУ сообщила о подозрении трем должностным лицам КК Киевавтодор.