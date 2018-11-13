Співробітники авіакомпанії МАУ привласнили 10 млн грн аеропорту Бориспіль. Гроші були отримані від різниці обсягу робіт з ремонту літаків.

Про це повідомила прес-секретар Генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Facebook.

Між МАУ і аеропортом Бориспіль укладено договір про спільну діяльність з технічного обслуговування і ремонту літаків, яку здійснювали працівники авіакомпанії в приміщеннях аеропорту.

10 млн грн були привласнені на різниці обсягу робіт.

Прокуратура Київської області провела обшуки за місцями проживання фігурантів кримінального провадження.

Читайте: МАУ призупиняє польоти в Казахстан

За інформацією Сарган, колишньому віце-президенту авіакомпанії МАУ повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 9 листопада ГПУ повідомила про підозру трьом посадовцям КК Київавтодор.