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Факти / Україна / Бізнес і фінанси / ДТЕК інвестує 1 млрд євро в зелену енергетику – Тимченко/

ДТЭК инвестирует 1 млрд евро в зеленую энергетику – Тимченко

Финансирование проектов альтернативной энергетики будет осуществляться частично за средства компании, частично – за счет привлеченного капитала.

Об этом заявил генеральный директор энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко в интервью интернет-изданию Украинская правда.

– Мы видим будущее за развитием зеленой генерации и активно инвестируем в нее. Также нас интересуют системы хранения энергии, – раскрыл планы энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко.

– На прошлой неделе у нас было заседание набсовета, связанное с утверждением проекта строительства Орловской ветроэлектростанции на 100 мегаватт. Соответственно, на заседании набсовета мы обсуждали и утвердили проект. Вы, наверное, слышали наше заявление о том, что мы хотим инвестировать до миллиарда евро в развитие зеленой генерации? Как правило, инвестиции в эти проекты осуществляются где-то в пропорции 35:65. 65% – это привлеченный капитал, 35 – акционерный, – проинформировал Максим Тимченко.

ДТЭК – стратегический холдинг, развивающий бизнес в энергетической отрасли. Предприятия ДТЭК ведут добычу угля и природного газа, производят электроэнергию на станциях тепловой и возобновляемой энергетики, поставляют тепло- и электроэнергию конечным потребителям и оказывают энергосервисные услуги. Непосредственное управление производственными предприятиями в каждом из направлений бизнеса осуществляют операционные компании.

Производственные показатели ДТЭК за 2017 год: добыча угля – 27,7 млн тонн, добыча природного газа – 1 655 млн куб. метров, производство (отпуск) электроэнергии – 37,1 млрд кВт∙ч, из которых 637,8 млн кВт∙ч обеспечили станции возобновляемой энергетики; передача электроэнергии по сетям – 43,2 млрд кВт∙ч.

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В состав ДТЭК входит Ботиевская ВЭС — крупнейшая ветровая электростанция Украины. Установленная мощность энергостанции составляет 200 МВт. Строительство осуществлялось в две очереди: в 2012 году было запущено 30 установок Vestas V-112, в 2014 году — ещё 35. В 2017 году энергостанцией было сгенерировано 634,1 млн кВт⋅ч.

ДТЭК входит в состав финансово-промышленной группы СКМ, акционером которой является Ринат Ахметов.

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