Фінансування проектів альтернативної енергетики буде здійснюватися частково за кошти компанії, частково – за рахунок залученого капіталу.

Про це заявив генеральний директор енергетичного холдингу ДТЕК Максим Тимченко в інтерв’ю інтернет-виданню Українська правда.

– Ми бачимо майбутнє за розвитком зеленої генерації і активно інвестуємо в неї. Також нас цікавлять системи зберігання енергії, – розкрив плани енергетичного холдингу ДТЕК Максим Тимченко.

– Минулого тижня у нас було засідання спостережної ради, пов’язане із затвердженням проекту будівництва Орловської вітроелектростанції на 100 мегават. Відповідно, на засіданні наглядової ради ми обговорювали і затвердили проект. Ви, напевно, чули нашу заяву про те, що ми хочемо інвестувати до мільярда євро в розвиток зеленої генерації? Як правило, інвестиції в ці проекти здійснюються десь в пропорції 35:65. 65% – це залучений капітал, 35 – акціонерний, – поінформував Максим Тимченко.

ДТЕК – стратегічний холдинг, що розвиває бізнес в енергетичній галузі. Підприємства ДТЕК ведуть видобуток вугілля та природного газу, що виробляють електроенергію на станціях теплової та відновлюваної енергетики, постачають тепло – і електроенергію кінцевим споживачам і надають енергосервісні послуги. Безпосереднє управління виробничими підприємствами в кожному з напрямків бізнесу здійснюють операційні компанії.

Виробничі показники ДТЕК за 2017 рік: видобуток вугілля – 27,7 млн тонн, видобуток природного газу – 1 655 млн куб. метрів, виробництво (відпуск) електроенергії – 37,1 млрд кВт∙год., з яких 637,8 млн кВт∙год забезпечили станції відновлюваної енергетики; передача електроенергії по мережах – 43,2 млрд кВт∙год.

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До складу ДТЕК входить Ботієвська ВЕС — найбільша вітрова електростанція України. Встановлена потужність енергостанції становить 200 МВт. Будівництво здійснювалося в дві черги: у 2012 році було запущено 30 установок Vestas V-112, в 2014 році — ще 35. У 2017 році енергостанцією було згенеровано 634,1 млн кВт⋅год.

ДТЕК входить до складу фінансово-промислової групи СКМ, акціонером якої є Рінат Ахметов.