PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Суспільство / Кабмін заборонив відключати газ теплопостачальним підприємствам в опалювальний сезон/

Кабмин запретил отключать газ теплоснабжающим предприятиям в отопительный сезон

На время отопительного периода Кабинет министров запретил отключать от газа теплоснабжающие предприятия.

Опалення

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил, что Кабинет министров запретил отключать от газа теплоснабжающие предприятия, передает пресс-служба министерства.

По словам министра, такое ограничение поможет украинцам не волноваться о тепле зимой.

Также было принято постановление, согласно которому уровень расчетов предприятий ТКЭ с Нафтогазом устанавливается на уровне 78%, а для ТЭЦ составит 60%. Такое решение имеет целью искоренить ситуации, при которых могли бы наблюдаться перебои с теплоснабжением.

Читайте: Когда отопление включат по всей Украине

Зубко добавил, что за своевременное подключение домов и предприятий к теплу отвечает местная власть.

– Начало и прохождение отопительного сезона – абсолютно плановая работа, которая осуществляется не за один день или неделю. И она должна быть системной и скоординированной, – подытожил министр.

К слову, правительство готовится внести представление в Верховную Раду, в котором предлагается уволить мэров городов, где провалили старт отопительного сезона.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

За Кривой Рог без тепла чиновникам грозит тюрьма – открыто дело
Геннадій Зубко
Государство вмешается в ситуацию с отоплением в Кривом Роге и Смеле – Зубко
Кличко призвал власть урегулировать ситуацию с отоплением в городах Украины
70-тысячный город Смела без тепла: причины и кто виноват
Как украинцы готовятся к отопительному сезону
Резниченко: В Днепропетровской области начали строить амбулатории в селах
Опалення
Отопительный сезон стартовал в 4 городах Украины: кто получил тепло
Отопительный сезон в Киеве стартует 15 октября
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка