На время отопительного периода Кабинет министров запретил отключать от газа теплоснабжающие предприятия.

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил, что Кабинет министров запретил отключать от газа теплоснабжающие предприятия, передает пресс-служба министерства.

По словам министра, такое ограничение поможет украинцам не волноваться о тепле зимой.

Также было принято постановление, согласно которому уровень расчетов предприятий ТКЭ с Нафтогазом устанавливается на уровне 78%, а для ТЭЦ составит 60%. Такое решение имеет целью искоренить ситуации, при которых могли бы наблюдаться перебои с теплоснабжением.

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Зубко добавил, что за своевременное подключение домов и предприятий к теплу отвечает местная власть.

– Начало и прохождение отопительного сезона – абсолютно плановая работа, которая осуществляется не за один день или неделю. И она должна быть системной и скоординированной, – подытожил министр.

К слову, правительство готовится внести представление в Верховную Раду, в котором предлагается уволить мэров городов, где провалили старт отопительного сезона.