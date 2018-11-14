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Кабмін заборонив відключати газ теплопостачальним підприємствам в опалювальний сезон

На час опалювального періоду Кабінет міністрів заборонив відключати від газу теплопостачальні підприємства.

Опалення

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявив, що Кабінет міністрів заборонив відключати від газу теплопостачальні підприємства, передає прес-служба міністерства.

За словами міністра, таке обмеження допоможе українцям не хвилюватися про тепло взимку.

Також було прийнято постанову, згідно з якою рівень розрахунків підприємств ТКЕ з Нафтогазом встановлюється на рівні 78%, а для ТЕЦ становитиме 60%. Таке рішення має на меті викорінити ситуації, при яких могли б спостерігатися перебої з теплопостачанням.

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Зубко додав, що за своєчасне підключення будинків та підприємств до тепла відповідає місцева влада.

– Початок і проходження опалювального сезону – абсолютно планова робота, яка здійснюється не за один день або тиждень. І вона повинна бути системною і скоординованою, – підсумував міністр.

До слова, уряд готується внести подання до Верховної Ради, в якому пропонується звільнити мерів міст, де провалили старт опалювального сезону.

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