На час опалювального періоду Кабінет міністрів заборонив відключати від газу теплопостачальні підприємства.

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявив, що Кабінет міністрів заборонив відключати від газу теплопостачальні підприємства, передає прес-служба міністерства.

За словами міністра, таке обмеження допоможе українцям не хвилюватися про тепло взимку.

Також було прийнято постанову, згідно з якою рівень розрахунків підприємств ТКЕ з Нафтогазом встановлюється на рівні 78%, а для ТЕЦ становитиме 60%. Таке рішення має на меті викорінити ситуації, при яких могли б спостерігатися перебої з теплопостачанням.

Читайте: Коли опалення включать по всій Україні

Зубко додав, що за своєчасне підключення будинків та підприємств до тепла відповідає місцева влада.

– Початок і проходження опалювального сезону – абсолютно планова робота, яка здійснюється не за один день або тиждень. І вона повинна бути системною і скоординованою, – підсумував міністр.

До слова, уряд готується внести подання до Верховної Ради, в якому пропонується звільнити мерів міст, де провалили старт опалювального сезону.