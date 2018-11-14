У НАК Нафтогаз України заявили, що умовами пільгового постачання газу є підписання договору з Нафтогазом і виконання хоча б однієї з умов: рівень розрахунків не нижче 90%, укладення та виконання договору реструктуризації, узгодження з Нафтогазом і місцевою владою графіка погашення заборгованості до 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу України.

Проблеми з опаленням зараз у Кривому Розі, Херсонській області, містах Сміла, Сєвєродонецьк, Первомайськ та Шепетівка.

За інформацією прес-служби, виробники тепла в цих містах мають значну заборгованість, не дотримуються графіків її погашення або в попередньому періоді розрахувалися менше ніж за 90% використаного газу.

Поки підприємства не виплатять борг, Нафтогаз не зможе надати їм газ на пільгових умовах.

Борг Криворізької, Сєверодонецької та Херсонської ТЕЦ становить відповідно 1056,9 млн грн, 449 млн грн і 354,5 млн грн, і для відновлення постачань газу необхідно сплатити відповідно 374 млн грн, 66,4 млн грн і 95,1 млн грн.

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У Смілі, Первомайську та Шепетівці теплопостачальними підприємствами виступають ТОВ Сміла Енергоінвест, КП Первомайсктеплокомунэнерго і ТОВ Шепетівка Енергоінвест з боргами відповідно 85,5 млн грн, 42,8 млн грн і 56 млн грн.

У Смілі відсутнє підтвердження прав на користування теплогенеруючими потужностями, а в Первомайську і Шепетівці для відновлення поставок газу необхідно заплатити 7,1 млн грн і 22,3 млн грн.

НАК повідомляє, що в ситуації з Херсонською, Криворізькою і Сєвєродонецькою ТЕЦ відповідальність несе Фонд держмайна, в управлінні якого перебувають ці підприємства, тому ситуація з ними може бути врегульована тільки за участю Кабміну.

Нагадаємо, що офіційно у Києві, Львові, Вінниці та Броварах Київської області опалювальний сезон стартував ще 16 жовтня.