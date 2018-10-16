Официально в Киеве, Львове, Виннице и Броварах Киевской области стартовал отопительный сезон.
Однако тепло подают пока преимущественно в бюджетные учреждения – школы, больницы, детские сады.
В подключении жилых домов пока и нужды нет, ведь синоптики прогнозируют до 21 октября почти на всей территории рекордные +20, а местами и +23.
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Напомним, отопительный сезон в Украине официально стартовал 15 октября. Но местные органы власти принимают решение о подаче тепла после того, как в течение трех дней подряд средняя температура воздуха менее 8 градусов тепла.
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