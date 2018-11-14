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Факти / Україна / Суспільство / В Одесі дорожчає проїзд в електротранспорті: коли і на скільки/

В Одессе дорожает проезд в электротранспорте: когда и на сколько

В Одессе с 1 декабря стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и на фуникулере повышается с 3 до 5 грн.

Ціни на проїзд в Одесі

Об этом сообщает Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.

Необходимость повышения тарифов объясняют ростом цен на горюче-смазочные материалы, запчасти и увеличением минимальной зарплаты.

При этом обещают, что все существующие льготы сохраняются.

Читайте: Украинское метро: как новая стоимость проезда повлияет на качество и путь автоматизации

К слову, с 5 августа стоимость проезда в наземном электротранспорте Днепра увеличилась с 1,5 грн до 4 грн, а метрополитене – с 2 грн до 4 грн.

ФотоДумская

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