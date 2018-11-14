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Факты / Украина / Общество / В Одессе дорожает проезд в электротранспорте: когда и на сколько/

В Одесі дорожчає проїзд в електротранспорті: коли і на скільки

В Одесі з 1 грудня вартість проїзду в трамваях, тролейбусах і на фунікулері підвищується з 3 до 5 грн.

Ціни на проїзд в Одесі

Про це повідомляє Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міськради.

Необхідність підвищення тарифів пояснюють зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини і збільшенням мінімальної зарплати.

При цьому обіцяють, що всі існуючі пільги зберігаються.

Читайте: Українське метро: як нова вартість проїзду вплине на якість та шлях автоматизації

До слова, з 5 серпня вартість проїзду у наземному електротранспорті Дніпра збільшилася з 1,5 грн до 4 грн, а у метрополітені – з 2 грн до 4 грн.

Фото: Думская

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