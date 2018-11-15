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Орегон признал Голодомор в Украине геноцидом

Штат Орегон (США) признал Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом.

Голодомор

Губернатор штата Орегон (США) Кейт Браун подписал официальное объявление, в котором Голодомор 1932-33 годов признается геноцидом украинского народа, сообщает пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

Орегон стал 19 американским штатом, признавшим Голодомор геноцидом и присоединится к чествованию 85 годовщины памяти жертв трагедии.

– Голодомор – это геноцид, совершенный советским режимом под руководством Сталина против украинского народа, – говорится в документе.

Таким образом украинская община продолжает распространение правдивой информации о Голодоморе в Украине 1932-33 годов.

Читайте: В Техасе признали Голодомор геноцидом

К слову, в городе Торонто (Канада) открыли мемориал жертвам Голодомора.

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