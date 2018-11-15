Штат Орегон (США) признал Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом.
Губернатор штата Орегон (США) Кейт Браун подписал официальное объявление, в котором Голодомор 1932-33 годов признается геноцидом украинского народа, сообщает пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Орегон стал 19 американским штатом, признавшим Голодомор геноцидом и присоединится к чествованию 85 годовщины памяти жертв трагедии.
– Голодомор – это геноцид, совершенный советским режимом под руководством Сталина против украинского народа, – говорится в документе.
Таким образом украинская община продолжает распространение правдивой информации о Голодоморе в Украине 1932-33 годов.
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К слову, в городе Торонто (Канада) открыли мемориал жертвам Голодомора.
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