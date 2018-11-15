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Пільги або субсидія: Кабмін дозволив українцям обирати

Кабінет міністрів дав право українцям обирати між пільгою або субсидіями в опалювальний сезон.

Тепер в українців буде можливість обирати між використанням пільги або субсидії під час опалювального сезону, повідомляє teplo.gov.ua.

Якщо сім’я вважатиме, що їй вигідніше використовувати пільги замість субсидії, вона може відмовитися від останньої.

– Необхідно подати заяву в орган соціального захисту населення щодо припинення надання субсидії, – йдеться у повідомленні.

Ви оформили субсидію?

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    2789 votes 49%
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    8%
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Для отримання пільги знадобиться посвідчення, в якому зазначається пільгова категорія особи і те, яка знижка на оплату комунальних послуг їй належить.

При отриманні пільг платіжки надходитимуть вже зі знижкою.

Читайте: Як завдяки сміттю платити менше за комуналку

До слова, на період опалювального сезону теплопостачальні підприємства не відключатимуть від газу.

Фото: teplo.gov.ua

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