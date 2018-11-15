Кабінет міністрів дав право українцям обирати між пільгою або субсидіями в опалювальний сезон.
Тепер в українців буде можливість обирати між використанням пільги або субсидії під час опалювального сезону, повідомляє teplo.gov.ua.
Якщо сім’я вважатиме, що їй вигідніше використовувати пільги замість субсидії, вона може відмовитися від останньої.
– Необхідно подати заяву в орган соціального захисту населення щодо припинення надання субсидії, – йдеться у повідомленні.
Ви оформили субсидію?
- Так 49%, 2789 votes2789 votes 49%49%
- Ні 28%, 1585 votes1585 votes 28%28%
- Не планую 15%, 843 votes843 votes 15%15%
- Планую 8%, 425 votes425 votes 8%8%
Для отримання пільги знадобиться посвідчення, в якому зазначається пільгова категорія особи і те, яка знижка на оплату комунальних послуг їй належить.
При отриманні пільг платіжки надходитимуть вже зі знижкою.
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До слова, на період опалювального сезону теплопостачальні підприємства не відключатимуть від газу.
Фото: teplo.gov.ua