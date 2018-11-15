Кабінет міністрів дав право українцям обирати між пільгою або субсидіями в опалювальний сезон.

Тепер в українців буде можливість обирати між використанням пільги або субсидії під час опалювального сезону, повідомляє teplo.gov.ua.

Якщо сім’я вважатиме, що їй вигідніше використовувати пільги замість субсидії, вона може відмовитися від останньої.

– Необхідно подати заяву в орган соціального захисту населення щодо припинення надання субсидії, – йдеться у повідомленні.

Ви оформили субсидію? Так 49%, 2789 votes 2789 votes 49% 49%

Ні 28%, 1585 votes 1585 votes 28% 28%

Не планую 15%, 843 votes 843 votes 15% 15%

Планую 8%, 425 votes 425 votes 8% 8% Всього голосів: 5642 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Для отримання пільги знадобиться посвідчення, в якому зазначається пільгова категорія особи і те, яка знижка на оплату комунальних послуг їй належить.

При отриманні пільг платіжки надходитимуть вже зі знижкою.

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До слова, на період опалювального сезону теплопостачальні підприємства не відключатимуть від газу.

Фото: teplo.gov.ua