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Путин уже проиграл свою войну в Украине – Климкин

Россия проиграла войну, потому что потеряла Украину в контексте любого сотрудничества.

Об этом сказал глава МИД Павел Климкин во время конференции Halifax International Security Forum в Канаде, пишет УНН.

О поражении Путина свидетельствует растущее количество украинцев, которые хотят вступить в НАТО.

По его словам, до того, как началась война на Донбассе вступление в НАТО поддерживали 19% украинцев. Теперь же их 55%.

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Климкин заявил, что успешная Украина является угрозой для российской модели.

Также он добавил, что Россия аннексировала Крым, получила часть Донбасса как российский протекторат, но вся Украина является свободной и демократической и она не под контролем РФ.

– В этом плане он точно уже проиграл, – сказал Климкин.

Ранее Климкин обсудил со специальным представителем Госдепартамента США по делам Украины Куртом Волкером шаги стран для противодействия попыткам России узаконить оккупацию Крыма и Донбасса.

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