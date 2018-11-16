Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил со специальным представителем Госдепартамента США по делам Украины Куртом Волкером шаги стран для противодействия попыткам России узаконить оккупацию Крыма и Донбасса.
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в Twitter.
Также политики договорились ужесточить политическое давление.
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Климкин сообщил, что во время встречи с Волкером были подтверждены позиции стран по Украине.
– Сверили часы с хорошим другом Куртом Волкером, специальным представителем по делам Украины. Время вашингтонское, повестка дня – украинская.
Волкер написал в Twitter, что во время встречи с украинским министром обсуждалась подготовка к заседанию Комиссии стратегического партнерства Украина – США.
Напомним, Украина прогнозирует новые санкции против РФ.