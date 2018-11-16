PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Климкин и Волкер согласовали шаги для усиления давления на РФ/

Климкин и Волкер согласовали шаги для усиления давления на РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил со специальным представителем Госдепартамента США по делам Украины Куртом Волкером шаги стран для противодействия попыткам России узаконить оккупацию Крыма и Донбасса.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в Twitter.

Также политики договорились ужесточить политическое давление.

Читайте“Выборы” в ОРДЛО: фарс России и шанс для Украины

Климкин сообщил, что во время встречи с Волкером были подтверждены позиции стран по Украине.

– Сверили часы с хорошим другом Куртом Волкером, специальным представителем по делам Украины. Время вашингтонское, повестка дня – украинская.

Волкер написал в Twitter, что во время встречи с украинским министром обсуждалась подготовка к заседанию Комиссии стратегического партнерства Украина – США.

Напомним, Украина прогнозирует новые санкции против РФ.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Клімкін та Зеленко
Климкин представил нового пресс-секретаря МИД
Россия дотирует коррумпированных “лидеров” – Волкер о “выборах” в ОРДЛО
Українські моряки
В Украину вернулись моряки с задержанного судна Mekong Spirit
Беззубая империя – реакция политиков на санкции РФ против Украины
Соглашение о реадмиссии: Беларусь и Украина подписали ряд договоров
Польша закрыла “зеленый коридор” на границе – Климкин
Россия продает уголь с Донбасса в Польшу и Турцию – Климкин
Олег Сенцов
Премию Сахарова Сенцов должен забрать лично – посольство США
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка