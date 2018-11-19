20 народных депутатов получают компенсацию от государства на жилье, несмотря на факт наличия недвижимости в Киеве.

Правомерность таких выплат рассматривает ГПУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Интерфакс-Украина.

– Это более 20 народных депутатов, которые получают компенсацию за жилье, имея при этом жилье в Киеве, в 30-километровой зоне, предусмотренной законом, – сказал он.

Именно так ответил Луценко на вопрос о подготовке постановления на лишение неприкосновенности нардепов. В списке значатся депутаты всех фракций.

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Напомним, что в начале июня Конституционный суд Украины одобрил снятие депутатской неприкосновенности. Факты ICTV выяснили, что значит неприкосновенность на практике и что влечет за собой ее снятие.