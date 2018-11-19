PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / 20 нардепів можуть позбавити недоторканності через махінації з житлом - Луценко/

20 нардепов могут лишить неприкосновенности из-за махинаций с жильем – Луценко

20 народных депутатов получают компенсацию от государства на жилье, несмотря на факт наличия недвижимости в Киеве.

Верховна Рада

Правомерность таких выплат рассматривает ГПУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Интерфакс-Украина.

– Это более 20 народных депутатов, которые получают компенсацию за жилье, имея при этом жилье в Киеве, в 30-километровой зоне, предусмотренной законом, – сказал он.

Именно так ответил Луценко на вопрос о подготовке постановления на лишение неприкосновенности нардепов. В списке значатся депутаты всех фракций.

Читайте: Нацгвардейцев обеспечат повышенной зарплатой и жильем

Напомним, что в начале июня Конституционный суд Украины одобрил снятие депутатской неприкосновенности. Факты ICTV выяснили, что значит неприкосновенность на практике и что влечет за собой ее снятие.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Турция — Украина прогноз букмекеров на матч
Агрессия РФ на Азове: Совет ЕС готов помочь Украине
Факты ICTV – Выпуск 18:45 (19.11.2018)
Полцарства за сантехника или электрика. Почему украинцы не хотят работать руками
Из двухсот автобусов работает восемь. Херсон накрыл транспортный коллапс
Военные сорвали операцию вражеской ДРГ на Светлодарской дуге
В Италии 19-летний футболист совершил самоубийство
Военная палатка, шины и возмущенные люди: протест в Смеле
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка