В следующем году денежное обеспечение контрактников Национальной гвардии Украины вырастет на 30%, а жилье получат полтысячи военнослужащих-очередников.

Об этом в интервью Украинским новостям рассказал заместитель командующего по тылу-начальник логистики НГУ генерал-майор Олег Кулик.

– С 1 января 2019 денежное обеспечение возрастет на 30%. Объективно: цены на товары и услуги выросли, поэтому мы должны обеспечить военнослужащим достойную оплату службы. Тем более, что очень часто служба связана с риском для жизни, – отметил генерал-майор Кулик.

По его словам, одним из ключевых мотивационных факторов для решения заключить контракт на службу в НГУ есть возможность получить жилье.

– Наибольшего прогресса мы достигли в вопросе обеспечения военнослужащих жильем. Для сравнения: в 2015 нацгвардейцы получили 190 квартир, в 2016-м – 215, в 2017-м – 271. А на 2018 год планируется передать военнослужащим и членам их семей до 400 квартир. Это и служебное жилье (общежития), и квартиры, – рассказал заместитель командующего НГУ.

Он добавил, что на квартирном учете сейчас находится около 5400 военнослужащих НГУ. До конца года очередь сократится: в Вышгороде Киевской области будет сдано в эксплуатацию два 40-квартирных дома, а в Запорожье и Николаеве – общежития более, чем сотню койко-мест. Всего на обеспечение военнослужащих НГУ жильем государство ежегодно выделяет более 200 млн грн. Еще 40 млн грн этого года направлено на денежную компенсацию за неполученное жилье, которое получили 89 военнослужащих. Финансирование компенсаций в 2019 году составит 89 млн грн.

– Очевидно, что с увеличением финансирования количество тех, кто получил компенсацию, возрастет как минимум вдвое. Поэтому в следующем году полтысячи нацгвардейцев будут гарантированно обеспечены жильем и компенсацией, – резюмировал генерал-майор Кулик.

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Как сообщалось, в Хмельницком 90 семей участников антитеррористической операции и ветераны Национальной гвардии Украины получили квартиры в многоэтажке, построенные по государственной программе обеспечения жильем военнослужащих.