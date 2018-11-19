В Украине разворачивается библиотечная реформа: фонды наполняются посредством прозрачного конкурса, а районные библиотеки меняют подчинения.

Но многие не готовы оставаться в стороне и полностью доверить реформирование библиотечного дела государству. Такие люди собрались в детской библиотеке им. Шевченко в Киеве, чтобы обсудить развитие библиотек и книжную благотворительность как возможности для социально ответственного бизнеса.

На встрече представили уже существующие проекты для обновления и модернизации украинских библиотек и предложили новые инициативы. Представители Европейской бизнес ассоциации поделились видением и пожеланиями другой стороны процесса – в какие проекты украинские бизнесмены готовы вкладывать средства и почему.

Из Ивано-Франковска приехал Анатолий Мельник. Его проект Доступная корпоративная книга работает над тем, чтобы разместить 100 мини-библиотек в виде книжных шкафов с интересной бизнес-литературой в самых неожиданных местах – кредитных союзах, полиграфиях или химчистках, там, где книги найдут новых читателей. В планах также учредить такие мини-библиотеки в 100 городах Украины.

Издательство Видавництво представила Лилия Омельяненко. Она рассказала о благотворительных проектах, и о том, как библиотекарю и издателю увидеть друг в друге партнеров. О благотворительном фонде Библиотечная страна, организаторе встречи, рассказывала Люсьена Шум – фонд инициировал акцию Подари книгу родной библиотеке, с помощью которой любой может купить для любимой библиотеки подарок – современное украинское издание.

Также представили две интересные инициативы по расширению доступа к библиотекам. Александра Барская из проекта Универсальный дизайн рассказала, как сделать библиотеки доступными для маломобильных людей. А Ольга Кацан представила Всеукраинскую акцию Озвучим книги для незрячих, в которой каждый желающий может приобщиться к созданию аудиокниг для людей с проблемами зрения.

Ирина Николайчук и Елизавета Коренко познакомили аудиторию с проектом ЛакіБукс, совместной инициативой IT-компании Lucky Labs и благотворительного фонда Я будущее Украины, выдающий научно-популярные книги для подростков и бесплатно распространяет их по библиотекам.

– Мы верим, что литература – это универсальный язык развития. Одна единственная книга, попавшая в руки подростка, может принести чрезвычайную пользу и изменить его жизнь. Наши книги могут подсказать ему, что украинский язык – это современно, круто и интересно, что на нем говорят ведущие ученые и рассказывают интересные истории. Они докажут, что наука это не скучно и сложно, а увлекательно и доступно каждому, что никогда не стоит оставлять попытки разгадать мир вокруг. Они подскажут, что со сложными науками можно и нужно связать свою будущую жизнь, выбрав профессию, которая принесет тебе интересные свершения, а стране – новое поколение крутых специалистов, – рассказывает координатор проекта ЛакіБукс Елизавета Коренко

Уже в этом месяце проект отправит свою новую книгу Чтотакоематематика в 120 библиотек на Востоке и Юге страны. Подарок профинансирует IT-компания Lucky Labs.