Во Львове водитель маршрутки на глазах у пассажиров “выбросил” из авто 15-летнего парня.

В одной из маршруток Львова водитель “выбросил” 15-летнего парня из общественного транспорта и не пустил назад, сообщается в сюжете программы Надзвичайні новини.

Пока водитель маршрутки пытался выволочь школьника из автобуса, остальные пассажиры успокаивали мужчину.

Решение “выбросить” парня из маршрутки водитель принял из-за того, что тот учится в училище. Из-за новых правил право на бесплатный проезд в общественном транспорте теперь имеют только школьники.

Водитель Владимир рассказал, что такое происходит уже не впервые. Однако сначала он объяснял ученику, что его ученический билет не дает право на бесплатный проезд и просил заплатить, как это делают другие дети из учебного заведения.

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К слову, под Харьковом на окружной дороге микроавтобус столкнулся с автомобилем, в результате чего погиб человек.