PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / У Львові водій "викинув" школяра з маршрутки/

Во Львове водитель “выбросил” школьника из маршрутки

Во Львове водитель маршрутки на глазах у пассажиров “выбросил” из авто 15-летнего парня.

Маршрутки

В одной из маршруток Львова водитель “выбросил” 15-летнего парня из общественного транспорта и не пустил назад, сообщается в сюжете программы Надзвичайні новини.

Пока водитель маршрутки пытался выволочь школьника из автобуса, остальные пассажиры успокаивали мужчину.

Решение “выбросить” парня из маршрутки водитель принял из-за того, что тот учится в училище. Из-за новых правил право на бесплатный проезд в общественном транспорте теперь имеют только школьники.

Водитель Владимир рассказал, что такое происходит уже не впервые. Однако сначала он объяснял ученику, что его ученический билет не дает право на бесплатный проезд и просил заплатить, как это делают другие дети из учебного заведения.

Читайте: В Киеве троллейбус задавил мужчину

К слову, под Харьковом на окружной дороге микроавтобус столкнулся с автомобилем, в результате чего погиб человек.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Колыбель надежды: во Львове открыли новый перинатальный центр
В рейтинг самых грязных городов Европы попали 4 украинских
Во Львове зарезали прохожего во время съемок фильма
Шансов не было: во Львове от бешенства умерла 68-летняя женщина
Во Львове мужчина прострелил себе грудь на глазах у жены
Во Львове отключили отопление – причина
Легендарный Ник Вуйчич приехал во Львов
Не поместились в салон: пьяная женщина везла 3 детей в багажнике
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка