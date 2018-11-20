Европейский лоукостер Ryanair рассказал о том, что планирует расширение в Украине.

Коммерческий директор европейского лоукостера Ryanair Дэвид О’Брайен заявил, что компания планирует увеличить пассажиропоток в Украине до 5 млн пассажиров за период в три-пять лет, передает Интерфакс-Украина.

– Это будет эквивалентно присутствию в Украине 15 наших самолетов и составит $1,5 млрд инвестиций. Мы надеемся, что наши самолеты будут размещены на территории Украины, – сказал О’Брайен.

Он надеется, что в дальнейшем самолеты компании будут использовать Украину в качестве базы.

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По словам О’Брайена, сейчас увеличить количество рейсов в Украину достаточно тяжело из-за протекционистской политики, которую ведут такие страны Евросоюза, как Франция, Италия, Германия и Бельгия.

Как только эта проблема будет устранена, Ryanair увеличит количество рейсов.

К слову, работников Ryanair уволили за фото, которое причинило компании репутационные убытки.