Работников Ryanair уволили за причиненные компании репутационные убытки.

Компания Ryanair заявила, что шесть работников, которые сделали фото, где они спят на полу, были уволены.

Об этом сообщает ВВС.

Фото, из-за которого Ryanair приняла такое решение, было сделано в середине октября 2018 года.

На нем часть работников спала на полу в комнате для экипажа. Они не могли вылететь из Испании из-за урагана.

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Через некоторое время компания предоставила материалы с камер наблюдения, где видно, как члены экипажа сфотографировались после того, как пассажиры разошлись.

Ryanair exposes fake photo of cabin crew sleeping in crew room. Watch video here: pic.twitter.com/tzTn6EHsKH — Ryanair (@Ryanair) 17 октября 2018 г.

Стоит отметить, что профсоюз SNPVAC признал это решение неправомерным, поскольку работники долгое время находились в комнате для персонала без еды и минимального отдыха.

Ранее Факты ICTV писали о протестах сотрудников лоукостера.

Фото: Jimbaba/Twitter