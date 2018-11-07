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Ryanair уволила сотрудников из-за фото в аэропорту

Работников Ryanair уволили за причиненные компании репутационные убытки.

Ryanair співробітники

Компания Ryanair заявила, что шесть работников, которые сделали фото, где они спят на полу, были уволены.

Об этом сообщает ВВС.

Фото, из-за которого Ryanair приняла такое решение, было сделано в середине октября 2018 года.

На нем часть работников спала на полу в комнате для экипажа. Они не могли вылететь из  Испании из-за урагана.

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Через некоторое время компания предоставила материалы с камер наблюдения, где видно, как члены экипажа сфотографировались после того, как пассажиры разошлись.

Стоит отметить, что профсоюз SNPVAC признал это решение неправомерным, поскольку работники долгое время находились в комнате для персонала без еды и минимального отдыха.

Ранее Факты ICTV писали о протестах сотрудников лоукостера.

Фото: Jimbaba/Twitter 

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