Компания Ryanair заявила, что шесть работников, которые сделали фото, где они спят на полу, были уволены.

Об этом сообщает ВВС.

Фото, из-за которого Ryanair приняла такое решение, было сделано в середине октября 2018 года.

На нем часть работников спала на полу в комнате для экипажа. Они не могли вылететь из Испании из-за урагана.

Через некоторое время компания предоставила материалы с камер наблюдения, где видно, как члены экипажа сфотографировались после того, как пассажиры разошлись.

Ryanair exposes fake photo of cabin crew sleeping in crew room. Watch video here: pic.twitter.com/tzTn6EHsKH

— Ryanair (@Ryanair) 17 октября 2018 г.