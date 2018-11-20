Киевский метрополитен заключил договор на строительство метро на Виноградарь с победителем тендера на Прозорро ПАО Киевметрострой.

Об этом говорится на странице КП Киевский метрополитен в Facebook.

Работы продлятся до 2021 года, а итоговая стоимость, прописанная в договоре почти 6 млрд грн.

Сначала будут построены две станции Мостицкая и Проспект Правды.

В рамках данного проекта впервые в Киеве планируют использовать технологию вертикальных тоннелей. Также Мостицкая строиться, как станция глубокого заложения, а Проспект Правды и последующие – предусмотрено строить открытым способом, как неглубокие.

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Напомним, что в начале сентября Киевский метрополитен отменил тендер на строительство метро на Виноградарь. Причиной стало то, что только один участник подал полный пакет документов без нарушений.