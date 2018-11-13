Киевский метрополитен с УкрСиббанком (Ukrsibbank BNP Paribas Group) установил банковские терминалы в кассах станций и теперь пассажиры могут купить и пополнить карточку метро или проездной билет без использования наличных денег.
Об этом сообщает пресс-служба Киевметрополитена.
Период технического настройки продлится с 13 по 24 ноября.
После этого терминалы начнут полноценно функционировать.
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Из-за того, что жетоны выводятся из обращения, через терминалы это средство оплаты реализовываться не будет.
Также дорабатывается функция записи MetroPass, которая в настоящее время доступна на станции Кловская.
Напомним, в Киеве запустили систему электронного билета для общественного транспорта. Факты ICTV протестировали Е-билет и рассказывают о результате.
Фото: psm7.com.