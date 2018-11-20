Сегодня в Украине есть потребность и запрос на партии, которые могут активно и профессионально действовать не один-два, а много лет и станут неотъемлемой составляющей украинской государственности.

Об этом, а также о президентских выборах, влиянии диаспоры на украинские реалии, о шансах украинцев на двойное гражданство и о планах своей партии рассказала в эфире радио Чикаго Ukiedrive лидер Социальной Справедливости Алла Шлапак.

– Сегодня в Украине мы все объединены большим горем – войной, и общим врагом – внешним. Но у нас есть и внутренние враги – это коррупция, демонстративные показательные аресты, за которыми ничего не происходит дальше. Уровень доверия к нынешнему президенту падает. Украинцы свидетельствуют о тяжести социального положения, тяжести переноса тех реформ, которые извне кажутся демократическими, но, к сожалению, внутри страны не несут демократического характера. Поэтому, весной 2019 украинцам надо делать сознательный выбор. Украинцы готовы стать соавторами украинских реформ европейского уровня, но не соавторами коррупционеров, не поддерживать тех, кто фактически выталкивает украинцев из Украины, – отметила Шлапак.

Алла Шлапак подчеркнула чрезвычайно важную роль украинской диаспоры, ее помощь и влияние на ситуацию в Украине в разных аспектах, при этом отметив, что на уровне власти взаимодействия с украинцами за рубежом практически нет, в том числе нет и защиты прав работающих за рубежом.

– Если бы диаспору оценивали в рейтинге доверия – он бы был одним из самых высоких, – акцентировала Шлапак.

Впрочем, вопрос о двойном гражданстве, которое также интересует диаспору, лидер Социальной Справедливости предпочла бы отложить по ряду причин.

– К сожалению, на сегодняшний день, двойное гражданство в Украине является методом злоупотреблений и коррупционных схем для высокопоставленных чиновников, поэтому в ближайшие годы двойное гражданство неприемлемо. В случае качественных изменений и снижения уровня коррупции – можно возвращаться к этому вопросу.

Шлапак также рассказала о планах и возможностях Социальной Справедливости.

– Социальная Справедливость основана на идеологических основах, в своей организационной структуре партия имеет большие преимущества: это гендерно сбалансированная команда, внутренний праймериз, политическая программа, которая пишется не сверху, а по результатам всеукраинского тура, на котором обсуждают программные принципы партии. Наша принципиальная разница с другими партиями – мы за либеральную экономику, в избирательной системе – мы за открытые партийные списки, мы против изменения Конституции, потому что мы убеждены, что Конституция – это наше лицо, это основной закон, он у нас неплохой. Сегодня вопрос в том, чтобы создать действенные механизмы обеспечения конституционных норм, которые уже приняты. И сегодня мы не рассматриваем объединение с другими партиями, мы идем своим путем, а что касается партнерства и взаимодействия, это уже вопрос на время после выборов.

Общим интересом у партий, по мнению Аллы Шлапак, может быть только одно – это проевропейская Украина, человеческие ценности и человекоцентричность.

Ранее, Алла Шлапак отмечала, что бытовых потребителей можно обеспечить украинским газом собственной добычи, не перекладывая на население неподъемный тарифный груз.