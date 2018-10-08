Побутових споживачів можна забезпечити українським газом власного видобутку, не перекладаючи на населення непідйомний тарифний вантаж.

Про це заявила Алла Шлапак, лідер руху Соціальна справедливість, депутат Київради.

– Завжди йшлося про те, що українського газу достатньо, щоб забезпечити їм українського громадянина за доступною ціною. Але сьогодні політичної волі на це немає. Газ українського видобутку нам обіцяли всі ті, хто сьогодні керує профільними міністерствами, хто розподіляє газовий ринок, хто більше всіх спекулює на газовій тематиці з екранів телевізорів. Але вони не змогли знайти політичної волі, щоб забезпечити газом українського видобутку хоча б населення України, – сказала Шлапак в програмі Vox Populi на телеканалі ZiK.

За її словами, зараз підвищення газових тарифів – неминучий захід:

– Чи має Кабінет міністрів можливість не підвищувати ціну газу? Сьогодні вже не має. Тому що чотири роки роботи уряду пішли в нікуди. Рівень соціального забезпечення українських родин не покращився, а погіршився. Нас просили потерпіти – потерпіли. Але сьогодні Міжнародний валютний фонд чітко вимагає – це одна з головних вимог – підвищення ціни газу для населення, – сказала лідер руху Соціальна справедливість.

Читайте: У КМДА розповіли, як кияни можуть зменшити витрати на опалення в 3,5 рази

Алла Шлапак додала, що традиційно підвищення тарифів на газ призводить до зростання решти цін.

До слова, Факты ICTV розібрались, чи вигідно Україні співпрацювати з МВФ , які умови він ставить та до чого тут ціни газ.