В Киеве временно закрыли ресторан быстрого питания KFC, который открылся накануне в Доме профсоюзов на Майдане Независимости.

– После небольшой потасовки с охраной, вышел адвокат фастфуда KFC и объявил, что сегодня заведение закрывается, – сообщил журналист Дмитрий Гнап.

Заведение только открылось в отстроенном Доме профсоюзов. В 2014 году во время Революции Достоинства в этом здании начался пожар и погибли люди.

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Ночью в ресторан пришли активисты с требованиями закрыть KFC. Протестующие использовали пиротехнику и разрисовали фасад ресторана, после чего произошли столкновения с полицией. Правоохранители использовали слезоточивый газ.

В Facebook пользователи обвалили рейтинг ресторана до 1 балла из 5. Однако впоследствии администрация скрыла рейтинги.

















KFC в Доме профсоюзов временно закрыли / 4 фотографии

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Фото: Дмитрий Гнап, С14, Иван Оберемко.