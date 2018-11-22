В Киеве временно закрыли ресторан быстрого питания KFC, который открылся накануне в Доме профсоюзов на Майдане Независимости.
– После небольшой потасовки с охраной, вышел адвокат фастфуда KFC и объявил, что сегодня заведение закрывается, – сообщил журналист Дмитрий Гнап.
Заведение только открылось в отстроенном Доме профсоюзов. В 2014 году во время Революции Достоинства в этом здании начался пожар и погибли люди.
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Ночью в ресторан пришли активисты с требованиями закрыть KFC. Протестующие использовали пиротехнику и разрисовали фасад ресторана, после чего произошли столкновения с полицией. Правоохранители использовали слезоточивый газ.
В Facebook пользователи обвалили рейтинг ресторана до 1 балла из 5. Однако впоследствии администрация скрыла рейтинги.
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Фото: Дмитрий Гнап, С14, Иван Оберемко.