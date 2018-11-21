PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Що ви знаєте про День Гідності та Свободи? ТЕСТ/

Что вы знаете о Дне Достоинства и Свободы? ТЕСТ

Факты ICTV предлагают пройти тест и проверить, что вы знаете о Дне Достоинства и Свободы.

13 ноября 2014 президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в Украине 21 ноября отмечается День Достоинства и Свободы.

Праздник установлен с целью должного почтения патриотизма и мужества граждан, которые осенью 2004 года (Оранжевая революция. – Ред.) и в ноябре 2013 года – феврале 2014 (Революция достоинства. – Ред.) пришли на защиту демократических ценностей, национальных интересов нашего государства и его европейского выбора.

Читайте: День Достоинства и Свободы: программа мероприятий

День Достоинства и Свободы установлен для утверждения в Украине идеалов свободы и демократии, сохранения и донесения до современного и будущих поколений объективной информации о судьбоносных событиях в Украине начала XXI века.

Напомним, что этот праздник является преемником Дня Свободы, который был введен в 2005 году по указу тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко.

Позже, 30 декабря 2011 года, праздник был отменен Виктором Януковичем и объединен в Праздник Соборности и Свободы Украины.

Читайте: День Достоинства и Свободы: история и традиции праздника

Факты ICTV подготовили для вас тест, который поможет узнать о Дне Достоинства и Свободы больше.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Революция достоинства: Евромайдан, день первый
День Достоинства и Свободы: история и традиции праздника
День Достоинства и Свободы: программа мероприятий
В Польше будут отмечать годовщину Революции Достоинства
Меморіал Героям Небесної сотні демонтують
Мемориал Героев Небесной сотни в Киеве демонтируют
У Евромайдана был запасной “львовский” план – Парубий
Я приказал стрелять: Шуляк о расстрелах на Майдане
Расстрел Майдана: трех подозреваемых беркутовцев заметили на параде в Москве
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка