Из Глуховского элеватора Росток-Холдинга в адрес Мироновского завода по изготовлению круп и комбикормов незаконно вывозится зерно, арестованное в ходе следственных действий.

Об этом сообщил адвокат Михаил Величкович, представляющий интересы потерпевшей стороны.

Как рассказал адвокат, охрану арестованного имущества осуществляет Государственная служба охраны, входящая в структуру МВД. Вывоз фур, груженных арестованным зерном, стал возможен в связи с блокированием неизвестными лицами патрулей Государственной службы охраны.

Величкович также добавил, что руководство Росток-Холдинга, организовывая вывоз и хищение арестованного зерна, сознательно ставит под удар всех, кто участвует в этих незаконных действиях, начиная от работников элеватора, водителей зерновозов, заканчивая покупателями такого зерна. Фактически, руководство Мироновского завода по изготовлению круп и комбикормов непосредственно участвует в хищении арестованного зерна вместе с Росток-Холдингом.

– Законодательством Украины предусмотрена уголовная ответственность за растрату, отчуждение, утаивание имущества или другие незаконные действия с имуществом, на которое наложен арест или которое описано, или нарушение ограничения права пользоваться таким имуществом, осуществленное лицом, которому это имущество вверено, – акцентировал адвокат.

Такие действия наказываются ограничением воли на срок до двух лет, с лишением права занимать руководящие должности на срок до трех лет.

Как ранее писали СМИ, 16 ноября правоохранительными органами в рамках расследования уголовного дела по факту мошеннических действий владельцев Росток-Холдинга были проведены санкционированные судом осмотры на элеваторах, входящих в состав агрокомпании. По результатам следственных действий, принадлежащее предприятиям Росток-Холдинга зерно, хранящееся на зерновых складах агрохолдинга в Глухове и Новгород-Северском, было описано, изъято и передано на ответственное хранение руководителям элеваторов. Хранящееся на указанных элеваторах зерно не может быть ни реализовано, ни вывезено.

Как ранее сообщали СМИ, Апелляционный суд Харьковской области подтвердил обоснованность и законность ареста, наложенного следственным судьей Харьковского районного суда Харьковской области на зерно, недвижимость и корпоративные права предприятий Росток-Холдинга, с учетом собранных следствием доказательств о совершенном преступлении. Фигурантами уголовного дела являются совладельцы Росток-холдинга Виктор Купавцев и Виктор Кияновский.