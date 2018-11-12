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Арест имущества и зерна Росток-Холдинга правомерен – Апелляционный суд Харьковской области

Апелляционный суд Харьковской области, рассмотрев 8 ноября апелляцию на судебный арест имущества и зерновой продукции Росток-Холдинга, подтвердил с учётом собранных следствием доказательств обоснованность и законность решения суда первой инстанции.

Об этом говорится в решениях суда, которые признают действия правоохранительных органов в отношении предприятий Росток-Холдинга правомерными.

Рассмотрение связано с досудебным расследованием уголовного дела по факту мошеннического завладения акционерами Росток-Холдинга Виктором Купавцевым и Виктором Кияновским денежными средствами Якова Грибова в компании Best Grain К/S (Дания).

Апелляционным судом Харьковской области 8 ноября было вынесено всего восемь решений. Двумя из них суд оставил в силе арест корпоративных прав и недвижимого имущества всех предприятий Росток-Холдинг.

Остальными шестью решениями суд признал обоснованным арест зерна на элеваторах и в полях предприятий агрохолдинга, при этом обязал следствие в течение 72 часов подать в суд первой инстанции ходатайства с указанием точного объёма арестованного зерна. То есть любая реализация и отчуждение зерна, принадлежащего предприятиям Росток-Холдинга, на сегодняшний день находится под запретом.

Как ранее писали СМИ, 4 сентября 2018 г. на Британских Виргинских островах компания Samoran Investments Limited, являющаяся совладельцем датской Best Grain К/S (Дания), подала иск к акционерам Росток-Холдинг Виктору Купавцеву и Виктору Кияновскому по обвинению в мошенничестве.

– Виктор Купавцев, будучи совладельцем и операционным управляющим датской компании Best Grain К/S, вывел мошенническим путем денежные средства через подконтрольную ему компанию SIA Latexport. И с их помощью создал в 2010 г. Росток-Холдинг при содействии своего партнера в агропромышленном бизнесе Виктора Кияновского, – объяснил юрист Константин Ликарчук, представляющий интересы Samoran Investments Limited.

Виктор Кияновсикй, являясь депутатом Черниговского облсовета, в своих налоговых декларациях за 2016 и 2017 гг. скрыл свое совладение Росток-Холингом, что является прямым нарушением закона Украины о предотвращении коррупции.

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