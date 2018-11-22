Нафтогаз на декабрь 2018 года снизил цену на газ для промышленных потребителей на 16,5-17%.

В компании отмечают, что предложенные цены на газ дифференцированы и зависят от объемов закупки и условий оплаты, а также действительны для договоров, заключенных до 1 октября.

Таким образом стоимость газа для этих потребителей в декабре составлять 9 294- 10 150 грн/тыс. кубометров (без НДС).

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Напомним, с 1 ноября в Украине повысили цену на газ для населения на 23,5%.

Второй этап повышения тарифов на газ состоится в мае следующего года. Так, с 1 мая по 31 декабря цена на газ для населения должна составлять примерно 9851,66 грн за 1 тыс. куб. м.