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В Таиланд без виз: Украина подписала долгожданное соглашение

Таиланд ввел безвизовый режим для украинцев, которые хотят посетить страну с туристической целью.

Об этом заявил Петр Порошенко на своей официальной странице в Facebook. Президент Украины поприветствовал граждан с этим событием, отметив, что теперь им не нужно будет тратить время и силы на оформление лишних бумаг.

Теперь украинцы смогут ехать в Таиланд без всяких виз, но прибывание в стране с туристической целью ограничено 30 днями.

Читайте: Год безвизу! Что изменилось для Украины

Напомним, что ранее Катар ввел безвиз с Украиной, который заработал с 2 ноября 2018 года.

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