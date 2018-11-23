Мэр Киева Виталий Кличко вынужден решать проблемы системы жилищно-коммунального хозяйства, которые назревали последние 30 лет и фактически привели к ее коллапсу.

Об этом говорится в материале, опубликованном интернет-изданием Обозреватель.

– В тепловой комплекс столицы на протяжении 30 лет никто не вкладывал ни копейки. Частный оператор не финансировал модернизацию инфраструктуры, а просто эксплуатировал ее. А трубы постепенно приходили в негодность. Виталий Кличко решил навести порядок в этой сфере, и весной 2018 года вернул городу теплосети, – пишет автор статьи.

Однако, по его словам, мэр столицы оказался в заложниках у Кабмина и предыдущего владельца – Киевэнерго, которые, в связи с выяснением отношений между собой, отключили киевлянам газ на полгода.

– В итоге городу удалось отстоять деньги киевлян и вернуть горячую воду в дома столицы. Однако этот форс-мажор спровоцировал коллапс и без того изношенной теплосистемы – начались постоянные прорывы, аварии теплосетей, – отмечает издание.

В результате этого коллапса тысячи домов остались без горячей воды и отопления. Для того чтобы стабилизировать ситуацию, коммунальщики месяц работали в режиме 24/7. Однако, уверен автор, даже такая самоотверженная работа коммунальщиков не решит проблему в целом.

– И Кличко предстоит совершить невозможное, для того чтобы заменить 2,7 тыс. км теплотрасс и сохранить тепло и комфорт в киевских квартирах. Понимая это, мэр уже сейчас создал коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго, а также ищет внешние инвестиции для решения глобальной проблемы, – говорится в публикации.

Ранее Факты ICTV писали, что Киевтеплоэнерго опубликовало тарифы, которые используются для расчета стоимости отопления за октябрь.