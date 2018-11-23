В обществе существует серьезный запрос на радикальное обновление политики, выливающийся в поддержку потенциальных кандидатов на выборах, которые не ассоциируются с традиционными политическими лидерами.

Такое мнение высказал политолог Петр Олещук, комментируя результаты опроса Института социальных технологий Социополис, передает Апостроф.

Согласно данным исследования, руководитель студии Квартал 95 Владимир Зеленский на выборах президента занял бы второе место (10,8%). За Петра Порошенко и Анатолия Гриценко свой голос отдали бы по 7,8% опрошенных, за Юрия Бойко – 7,4%, за певца Святослава Вакарчука – 5,5%. Первое место – у Юлии Тимошенко (18,5%). Во втором туре выборов Владимир Зеленский победил бы всех потенциальных соперников, включая Юлию Тимошенко.

– Высокий рейтинг Зеленского – это свидетельство поиска обществом альтернативы. Также это ответ на двусмысленную рекламную кампанию Зеленского (в частности, билборды “Президент – слуга народа” – Ред.), которую можно воспринимать и как рекламу медийных проектов актера, и как политическую рекламу. Суммарный рейтинг Зеленского и Вакарчука сопоставим с первой позицией, – подчеркнул Петр Олещук во время пресс-конференции в информационном агентстве Интерфакс-Украина.

Эксперт акцентировал, что на этих выборах может не сработать технология “выбор без выбора”, на которую надеется власть. Украинцы больше не хотят голосовать “за меньшее зло”.

– Будущие президентские и парламентские выборы, пожалуй, последние, на которых еще как-то будет работать старая бинарная повестка дня – майдан против антимайдана. Те запросы, которые мы сегодня наблюдаем, свидетельствуют о том, что происходит тектонический слом массового сознания и в будущем основную роль будет играть совсем другая бинарность – старые и новые лица. Запрос на новые лица, новые силы, а главное – новую повестку дня политической жизни будет определяющим в среднесрочной перспективе, – добавил кандидат социологических наук, заместитель директора Института социальных технологий Социополис Сергей Литвинов.

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Среди других особенностей общественных настроений эксперты назвали разочарование и недоверие к политикам, в частности, к центральной власти.