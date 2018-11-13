Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. ЦИК уже усиленно готовится к проведению волеизъявления.

В Киеве состоялась первая пресс-конференция нового состава ЦИК. Факты ICTV собрали основные тезисы, которые звучали на тему проведения предстоящих президентских выборов в 2019 году.

Когда стартует президентская кампания

Датой начала президентской кампании перед выборами 2019 в ЦИК избрали 31 декабря. С этого дня начинается регистрация потенциальных кандидатов.

Во сколько обойдутся выборы

На проведение выборов президента Украины в госбюджет-2019 заложили 2 млрд 354 млн 880 тыс. грн. На первый тур волеизъявления потратят 1,5 млрд грн, на второй – 848 млн грн.

Как будут голосовать переселенцы

ЦИК заявила, что выполнит постановления законопроекта №6240 Об избирательных правах внутренне перемещенных лиц, если его примет Верховная Рада.

По словам членов ЦИК, у переселенцев, проживающих и зарегистрированных на подконтрольных Киеву территориях, и без принятия этого законопроекта, проблем с тем, чтобы проголосовать не будет. Другая ситуация с лицами, которые реально проживают на оккупированных территориях, хотя и зарегистрированы как внутренние переселенцы.

– Не факт, что они могут добраться к тем участкам, на которых могли бы проголосовать, – заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

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Изменения в закон о выборах президента

Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что закон о выборах президента в Украине требует многих изменений.

По словам членов комиссии, с момента принятия закона (1999 год) в Украине внедрено множество законов, которые касаются госзакупок, коррупции, электронного паспорта. Чтобы не возникло серьезных проблем, нужно работать над “точечными” изменениями в законе о выборах президента, отмечают в ЦИК.

Гибридные атаки на выборы

ЦИК планирует создать подразделение, которое будет заниматься исключительно кибербезопасностью на выборах в 2019 году. Это делается потому, что в комиссии прогнозируют попытки гибридных атак на ЦИК.

По словам ее членов, сейчас есть нехватка IT-специалистов. Из-за этого в ряды ЦИК по конкурсной основе объявлен набор айтишников.

– Мы понимаем все те гибридные атаки, которые могут быть осуществлены на процесс выборов, и пытаемся сейчас продумать наши контрмеры в отношении каждой, – заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Публичность заседания комиссии

Будущие заседания ЦИК будут публичными. Для журналистов создали процедуру, по которой можно зарегистрироваться для участия в заседании комиссии.

5 октября журналистов не пустили на заседание комиссии, во время которого выбирали руководящий состав ЦИК. Тогда главой ЦИК была избрана Слипачук, заместителями главы – Олег Конопольский и Евгений Радченко, секретарем стала Наталья Бернацкая.

Как сообщалось, ранее ЦИК назначила дату выборов в новых объединенных территориальных общинах.