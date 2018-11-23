Отгрузки зерна с Глуховского элеватора происходят по рабочему графику и в полном соответствии с законодательством Украины.

Об это сообщает пресс-служба Росток-Холдинг.

Адвокаты агрокомпании называют неправдивой распространенную накануне информацию про якобы незаконный вывоз арестованного зерна с Глуховского элеватора.

По словам Михаила Ильяшева, управляющего партнера юридической фирмы Ильяшев и Партнеры, защищающей интересы агропромышленной группы Росток-Холдинг, зерно на Глуховском элеваторе не находится под арестом.

Решение суда об аресте зерна было отменено 8 ноября 2018 решением Харьковского апелляционного суда.

Вместе с тем, рейдеры уже второй месяц подряд не оставляют попыток полностью заблокировать работу предприятий группы.

Предприятия постоянно подвергаются давлению со стороны правоохранительных органов путем проведения обысков и осмотров, а также препятствования в завозе на элеваторы и вывозе зерна. Такие действия совершаются с целью помешать нормальной хозяйственной деятельности предприятий и часто сопровождаются незаконным изъятием документов.

Несмотря на отсутствие каких-либо ограничений на отгрузки зерна, представители полиции охраны (бывшая ГСО) по неизвестным причинам препятствуют предприятиям – владельцам зерна – в его отгрузке.

Согласно законодательству, полиция охраны создана для осуществления мероприятий по охране имущества и обеспечения личной безопасности граждан на договорных началах. Предприятия группы Росток-Холдинг не заключали с полицией охраны никаких договоров на охрану собственного зерна.

– По сути, полиция охраны стала инструментом в руках рейдеров. Не имея никакого отношения к зерну, были заключены договора с полицией на его охрану от его же владельцев. Указанное является недопустимым, поскольку полиция охраны обязана проверять полномочия лиц, которые обращаются за заключением договоров на охрану имущества, а не механически подписывать их с каждым желающим. Последние события свидетельствуют о том, что каждое недобросовестное лицо может ограничить собственника в распоряжении своим имуществом, только заключив договор с ГСО, – комментирует Андрей Шваб, директор по юридическим вопросам группы Росток-Холдинг.

Сейчас на месте отгрузки зерна постоянно работают юристы и адвокаты группы, а также журналисты центральных и местных СМИ. Ведется видеофиксация всех противоправных попыток блокирования работы предприятий. По фактам превышения полномочий и препятствования хозяйственной деятельности работниками ГСО и неизвестными лицами в ЕРДР внесен ряд уголовных производств, ведется расследование.

Читайте: Росток-Холдинг вывозит арестованное зерно – адвокат

Работники группы Росток-Холдинг решительно настроены завершить сбор урожая, несмотря на все попытки рейдерского захвата компании, а также намерены защищать свои предприятия всеми законными способами.

Справка: Росток-Холдинг — вертикально-интегрированная агропромышленная группа, специализирующаяся на выращивании и реализации зерновых культур, а также производстве и продаже молока. Под контролем группы около 60 тыс. га. В группу также входят 5 животноводческих ферм, 3 элеваторных комплекса и ряд торговых компаний.